Karşıyaka Voleybol, Liset Herrera Blanco ile Yollarını Ayırdı

Karşıyaka Voleybol, orta oyuncu bölgesinde oynayan Liset Herrera Blanco ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces'e veda eden İzmir ekibi, şimdi de orta oyuncu Liset Herrera Blanco ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel hatıralar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun. Karşıyaka her zaman sizin yuvanız olarak kalacak" ifadelerine yer verildi. - İZMİR