Karşıyaka Voleybol, Seda Menekşe ve Nisan Yağmur Çınar’ı kadrosuna kattı

Karşıyaka Voleybol, smaçör Seda Menekşe ve pasör Nisan Yağmur Çınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam ediyor. İzmir temsilcisi, kadrosunu iki önemli isimle güçlendirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, 29 yaşındaki deneyimli smaçör Seda Menekşe ile 19 yaşındaki genç pasör Nisan Yağmur Çınar'ı renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Sakarya Voleybol forması giyen smaçör Seda Menekşe ve Rota Koleji forması giyen pasör Nisan Yağmur Çınar ile 2026-2027 sezonu için anlaşmaya vardık. Karşıyaka'mıza hoş geldiniz diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı