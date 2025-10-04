Karşıyaka ve Eskişehir Anadolu Golsüz Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 4. Grup 5. haftasında İzmir Atatürk Stadyumu'nda karşılaşan Karşıyaka ve Eskişehir Anadolu, 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takımda da bazı oyuncular sarı kart gördü.
TFF 3. Lig 4. Grup 5. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Eskişehir Anadolu ile golsüz berabere kaldı.
Stadyum: İzmir Atatürk
Hakemler: Hatem Yarar, Anıl Küçükkaraca, Mert Öztürk
Karşıyaka: Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Erol Zöngür, Ensar Akgün, Ferdi Burgaz, Tolga Ünlü (Samet Sargın dk. 74), Alpay Eroğlu, Berat Şahin (Hıdır Aytekin dk. 90), Mücahit Aslan (Doğanay Avcı (dk. 46), Erhan Öztürk (Adem Yeşilyurt dk. 90), Yasin Uzunoğlu (Selahattin Çankırlı dk. 74)
Eskişehir Anadolu: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Enes Bağdemir, Miraç Yağız Altınçayır, Burak Temir (Muzaffer Kahraman dk. 87), Abdullah Şahin, Ramazan Keskin, Bilal Gülden, Bedirhan Akçay (Furkan Balaban dk. 87), Mert Yusuf Torlak (Anıl Özçelik dk. 69), Berat Altındiş (Berkay Görmez dk. 56)
Sarı kartlar: Mücahit Şahin, Alpay Eroğlu, Berat Şahin, Adem Yeşilyurt (Karşıyaka), Enes Bağdemir (Eskişehir Anadolu) - İZMİR