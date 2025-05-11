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Karşıyaka, Türk Telekom'u Zor Geçti: 76-73

Karşıyaka, Türk Telekom'u Zor Geçti: 76-73
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Karşıyaka, sahasında Türk Telekom'u 76-73 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Murat Ciner

Karşıyaka : Ozan Yılmaz 3, Hakan Sayılı 4, Ergi Tırpancı 11, Maxhuni 21, Braimoh 6, Hollins, Smith 10, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 16

Türk Telekom : Berkan Durmaz 7, İsmet Akpınar 3, Alexander 6, Brown 12, Melih Tunca 3, Rodas 14, Mahir Ağva 4, Bess 5, Hanlan 2, Smith 17, Makoundou

1.? ?Periyot: 19-13

Devre: 43-35

3.? ?Periyot: 56-51?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Karşıyaka, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 76-73 yendi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor
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