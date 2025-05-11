Karşıyaka, Türk Telekom'u Zor Geçti: 76-73
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Karşıyaka, sahasında Türk Telekom'u 76-73 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Murat Ciner
Karşıyaka : Ozan Yılmaz 3, Hakan Sayılı 4, Ergi Tırpancı 11, Maxhuni 21, Braimoh 6, Hollins, Smith 10, Mert Celep 5, Muhsin Yaşar 16
Türk Telekom : Berkan Durmaz 7, İsmet Akpınar 3, Alexander 6, Brown 12, Melih Tunca 3, Rodas 14, Mahir Ağva 4, Bess 5, Hanlan 2, Smith 17, Makoundou
1.? ?Periyot: 19-13
Devre: 43-35
3.? ?Periyot: 56-51?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Karşıyaka, sahasında konuk ettiği Türk Telekom'u 76-73 yendi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Spor