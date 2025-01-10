Üye Girişi
Haberler
Suriye'nin kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan sinyali vermişti! Savaş uçakları, 20 teröriste bomba yağdırdı
Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
DEM Partili Akdeniz Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı

Bir belediyeye daha kayyum iddiası! Eş başkanlar gözaltına alındı
Özel'den 'büyük sürprizi' kırmızı karta yönelik eleştirilere yanıt

Özel'den "büyük sürprizi" beğenmeyenlere yanıt gecikmedi

Karşıyaka, Türk Telekom ile Zorlu Bir Maç Oynayacak

Karşıyaka, Türk Telekom ile Zorlu Bir Maç Oynayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, galibiyet alarak 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom'la karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karşıyaka, yarın saat 15.30'da Türk Telekom'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Ankara takımı ise 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor. Karşıyaka Basketbol, rakibini yenerek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Bu zorlu mücadeleyi Alper Altuğ Köselerli, Ali şakacı ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekipte kısa bir süre önce Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yanı sıra oyunculardan Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb, Jerry Boutsiele ve Kenan Sipahi takımdan ayrıldı. İzmir ekibi, henüz bir başantrenörle anlaşma sağlamadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Masada Abdullah Öcalan için düşünülen formül de varmış
img

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
img

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazzeliler için 'Hepsini öldürün' diyordu, şimdi yanan evi için ağlıyor

"Gazzelileri öldürün" diyordu, acınacak hale geldi
Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti

Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde istismar etti
Denize düşen adamla yardım istediği kadın arasında akıllara ziyan diyalog

Denize düşen adamla bir kadın arasında akıllara ziyan konuşma
6 Şubat depremini andıran görüntü güvenlik kamerasında

Asrın felaketini andıran görüntü güvenlik kamerasında
Jose Mourinho maç sonu rakip takımla toplantı yaptı

Maç sonu rakip takımla toplantı yaptı
'Türkiye'de erkek kalmadı' diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti

"Türkiye'de erkek kalmadı" diyen Danla Bilic yeni aşkını ilan etti

Son Dakika Haberleri

BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 10 Ocak Kızılcık Şerbeti 83. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! BUGÜN MAÇ VAR MI? 10 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 11 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 10 Ocak Yalı Çapkını 90. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Asvel Villeurbanne ba 2025-MSÜ ne zaman? MSÜ başvuru son tarih ne zaman, MSÜ başvuru nasıl yapılır? Fıtır sadakası vacip mi, kimlere vaciptir? Fıtır sadakası nasıl hesaplanır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.