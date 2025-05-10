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Karşıyaka, Türk Telekom ile Kritik Maça Çıkıyor

Karşıyaka, Türk Telekom ile Kritik Maça Çıkıyor
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Basketbol Süper Ligi'nin köklü takımlarından Karşıyaka, alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği sezonda Türk Telekom'u ağırlayacak. Maç, tarihi Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nin aralıksız 51 yıllık en köklü kulüplerinden Karşıyaka alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği sezonda yarın kritik randevuda Türk Telekom'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Bilet fiyatları tam ve öğrenci 100 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Hakan Sayılı iyileşirken, Gallinat'ın ise maça yetişmesi zor. Bitime 3 maçı kalan Karşıyaka bu maçın ardından 14 Mayıs Çarşamba günü de erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek. Önceki hafta oynanması gereken maç Anadolu Efes'in EuroLeague'de Panathinaikos'la oynadığı Play-Off serisi nedeniyle ertelenmişti. Son hafta ise Tofaş'a konuk olacak Kaf-Kaf'ın 27 haftada 10 galibiyeti bulunuyor. Hafta içinde basketbol takımına yemek veren Karşıyaka Danışma Kurulu, Telekom galibiyeti için esktra prim açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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