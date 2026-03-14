Türk Telekom: 75-85

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

KARŞIYAKA: Young 19, Samet Geyik 6, Gordic 2, Bishop 8, Moody 15, Sokolowski 11, Serkan Menteşe, Manning 14, Alston, Mert Celep

TÜRK TELEKOM: Devoe 10, Berkan Durmaz 11, Trifunovic 17, Doğuş Özdemiroğlu 6, Bankston 4, Allman 3, Ata Kahtaman 3, Alexander 12, Usher 12, Smith 7, Emircan Koşut

1'İNCİ PERİYOT: 13-32

İLK YARI: 30-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-74

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattından çıkamayan Karşıyaka, evinde Türk Telekom'a 85-75 yenilerek üst üste altıncı mağlubiyetini aldı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk periyotta açılan farkı kapatamayan Kaf-Kaf, sezonun son 8 haftasına 4 galibiyetle düşme potasında girdi. Türk Telekom ise 14 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini korudu.

Maça Berkan Durmaz'ın 8 sayılık katkısıyla 10-4'lük seriyle başlayan konuk ekibe Karşıyaka pota altından yanıt vermeye çalıştı. Periyodun son 3 dakikasında ev sahibi skor üretemezken, bu bölümde 15-0'lık seri yakalayan Türk Telekom farkı 19 sayıya çıkardı. İlk 10 dakika 13-32 sona erdi.

İkinci periyotta farkın 22 sayıya kadar çıkmasına rağmen ev sahibi ekip farkı eritmeye çalışsa da rakibini yakalayamadı. Devre 30-42 tamamlandı.

Üçüncü periyotta farkı 25 sayıya kadar çıkaran Türk Telekom, son periyoda 49-74 önde girdiği maçı 85-75 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı