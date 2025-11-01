Karşıyaka, Trabzonspor'la Kritik Maçta Karşı Karşıya

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü takımlarından Karşıyaka yarın Trabzonspor'la rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Karşıyaka'nın basketbol ve futbolda 3'üncü Lig'de Uşakspor'la oynayacağı iç saha maçlarının saatleri çakışacak. Bu sezona yeni kadro ve teknik heyetle giren Kaf-Kaf, güçlü rakipleriyle karşılaştığı ilk 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle düşme hattına geriledi. Trabzon karşılaşması başantrenör Faruk Beşok ve bazı oyuncular için son şans olarak görülüyor. Lige bu yıl dönen Trabzonspor'un 2 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor