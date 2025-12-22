Haberler

Tire 2021 FK: 2-1

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki karşılaşmada Karşıyaka, devrenin son maçında Tire 2021 FK'yı 2-1 yenerek ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı. Konuk ekip, 12. dakikada öne geçti ancak Karşıyaka, Ensar ve Adem'in golleriyle galibiyete ulaştı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Burak Filik, Ali Gün, Fatih Etirli

KARŞIYAKA: Sadri Ege - Doğanay, Alpay, Ensar, Selim (Dk. 73 Ferdi), Tolga (Dk. 72 Namık Barış), Berat, Adem (Dk. 90 Selahattin), Samet Seymen, Ahmet Yağız (Dk. 46 Onur), Hamza (Dk. 72 Mehmet)

TİRE 2021 FK: Zeki Furkan - Onur, İbrahim Mirza (Dk. 85 Efe), Sedat, Umut Can, Mert (Dk. 90+4 Özgür), Emir Enes, Sercan, Bora, Ümit (Dk. 46 Eniscan), Işıkcan

GOLLER: Dk. 56 Ensar, Dk. 86 Adem ( Karşıyaka ) - Dk. 12 İbrahim Mirza (Tire 2021 FK);

SARI KARTLAR: Alpay ( Karşıyaka ), Ümit Kurt, İbrahim Mirza, Emir Enes (Tire 2021 FK)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka devrenin son maçında formda rakibi Tire 2021 FK'yı geriden gelip yendi, ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı: 2-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmada Tire FK 12'nci dakikada İbrahim Mirza'nın golüyle soyunma odasına önde girdi. Kaf-Kaf 56'ncı dakikada Ensar ve 86'ncı dakikada genç yıldız adayı Adem'in profesyonel kariyerindeki ilk golüyle galibiyete uzandı. Grupta üst üste üçüncü galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip devre arasına 36 puanla lider Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde girdi. Art arda 3 maçını kazandıktan sonra mağlubiyetle tanışan Tire ise 25 puanda kaldı.

12'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Işıkcan'ın soldan ortasında Karşıyaka defansında Ensar'ın hatasından faydalanan İbrahim Mirza, kaleci Sadri Ege'nin de öne çıktığını görüp topu aşırtma bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 0-1.

39'uncu dakikada Karşıyaka gole çok yaklaştı. Tolga'nın sağdan kullandığı kornerde Hamza'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarı bu sonuçla bitti.

56'ncı dakikada skor eşitlendi. Ceza yayının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen stoper Ensar müthiş bir vuruşla kaleciyi avladı: 1-1.

85'inci dakikada ev sahibinden Doğanay ceza sahasına girerken Umut Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı, Karşıyakalılar penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

86'ncı dakikada öne geçen taraf Karşıyaka oldu. Karşıyaka'nın altyapıdan bu sezon vitrine çıkardığı 18 yaşındaki Adem, defanstan gelen topu ceza alanına girmeden düzeltip sol ayağıyla çok iyi vurdu: 2-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
title