Karşıyaka Teknik Direktörü: Karşıyaka'nın Yeri Süper Lig

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka'nın teknik direktörü Ersin Aka, takımın Süper Lig'e layık olduğunu belirtti. Aka, yeni sezona hazırlık kampında güzel bir çalışma ortamı olduğunu ve kaliteli bir kadro kurduklarını söyledi. Ayrıca, Karşıyaka'nın şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını ve taraftarlarıyla şampiyonluk kutlamak istediğini ifade etti.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka, yeşil-kırmızılıların yerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Geçen sezon aynı grupta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyonluğa taşıdıktan sonra Kaf-Kaf'ın dümenine geçen Aka, "Kampta güzel bir çalışma ortamımız var. Yeni bir takımız ama oyuncularımızın kaynaşma süreci çok kısa sürdü. Yıllardır İzmir'e Karşıyaka deplasmanına geldiğimizde bizi etkileyen taraftarı vardı. Rakip olarak her zaman neden bu ligde olduğunu soruyorduk. Geçen sezonu benim çalıştığım Mersin İdmanyurdu'yla aynı grupta 7'nci olarak sezonu tamamladılar. Karşıyaka buralarda olmaması gereken bir camia. Karşıyaka'nın yeri Süper Lig. Taraftarıyla, armasıyla, rengiyle, şehriyle ülkemizdeki çok özel 5-6 camiadan biri" dedi.