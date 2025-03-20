Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Destek İstedi

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, şampiyonluk yarışında diğer takımlarla yarışabilmeleri için camiadan destek isteyerek, "Bursaspor ve Kütahya ile yarışmamız için bize destek verilmesi gerekiyor" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, takımın mevcut durumuyla alakalı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Geldiklerinde kaos içerisinde olan bir takımı çalışmalar yaparak iyi bir seviyeye getirdiklerini belirten Yıldırım, "Geldiğimizde kaos içerisinde olan bir takım vardı. Yönetim anlamında bir belirsizlik vardı. İmza yetkisi kimsede yoktu. Birçok oyuncumuz gitmek istiyordu. Çünkü sağlıklı bir ortam yoktu. Sonrasında dönemin Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin Bey ile toplantılar yaparak durumu düzeltmeye çalıştık. Kırılgan ve çok iyi olmayan arkadaşlık ortamını şu anda çok üst seviyede bir yere getirdik. Bunu ekibimle ve yönetimle beraber yaptık. Özellikle Ayhan Gültekin sağ olsun o zamanlar beraber bir yerlere getirdik" ifadelerini kullandı.

"Yarışın içerisindeyiz"

Şampiyonluk yarışının içerisinde olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Bursaspor'un 11 puan gerisindeydik. Şu anda bu fark 5 puana düştü. İçeride yendiğimizi düşünüyoruz ve 2 puana düşecek. Böyle hesap ediyoruz. O yüzden moral motivasyonumuz, arkadaşlığımız, taraftarlarımızın güveni son derece güzel ama birçok da sıkıntımız var açıkçası. Büyük bir camia olduğu için bunu çok çabuk ötelenir, çok çabuk düzelir diye umut ediyoruz. Çünkü bize verilen sözler bu şekilde. Yaklaşık 7 senedir 3. Lig'de debelenip duran büyük bir camia var. Buna bu sene inşallah son vermek istiyoruz. Buna hazırız, çok istiyoruz" dedi.

"Antrenman sahası elverişli değil ama kimse şikayet etmiyor"

Çok zorlu şartlar altında çalıştıklarını söyleyen Ahmet Yıldırım, "Bursaspor ve Kütahya ile yarışmamız için bize destek verilmesi gerekiyor. Bu destek verildiği takdirde tabii ki her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama Allah korusun kaybedebileceğimiz, berabere bitireceğimiz maçlar da olabilir ama biz play-off da olsa hedefimizden şaşmış değiliz. Devam ediyoruz. O yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Antrenman sahasını görüyorsunuz. Futbola elverişli değil ama kimse şikayet etmiyor. Son derece mutlu, son derece arzulu, son derece istekli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR