Karşıyaka'dan Hacıosmanoğlu'na tepki

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına Kütahyaspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışında giren Karşıyaka'da taraftarlar sanal medyada Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rakibe transfer için yardım ettiği iddiasıyla tepki gösterdi. Yeşil-kırmızılılar, Hacıosmanoğlu'nun sezon başında bahis nedeniyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan golcü Ömer Faruk Sezgin'in cezasının Tahkim Kurulu'nda düşürülmemesi için de bizzat devreye girdiği iddiasında bulundu. Hacıosmanoğlu'nun Şanlıurfaspor'la anlaşmak üzere olan İskenderunsporlu Mohamed Khalil'in transferi için İskenderun yönetimini arayıp Kütahyaspor'a verilmesini istediği iddia edilirken, hem Kütahyaspor hem İskenderunspor cephesi ise iddiayı yalanladı.

Karşıyakalılar, "Şanlıurfaspor ile anlaşmak üzere olan Mohamed Khalil'in son anda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu araya girerek adeta menajer gibi davranıp Kütahyaspor'a yönlendirilmesi asla kabul edilemez. Türk futbolunun başında olması gereken bir ismin, kulüpler arasında bu şekilde arka kapı pazarlıklarıyla sürece müdahil olması etik değildir, adil değildir, vicdan hiç değildir. Bu yapılan; emeğe saygısızlık, kulüplerin hakkına açık bir müdahale ve futbolun ruhuna vurulmuş ağır bir darbedir. Federasyon koltuğu; güç gösterisi yapmak, yönlendirmek ya da kulüp kayırmak için değil, adaleti sağlamak için vardır. Bu tablo Türk futbolu adına utanç vericidir. Yazıklar olsun" paylaşımı yaptı.

ÖMER FARUK İÇİN ADALET ÇAĞRISI

Karşıyaka taraftarları, futbolda bahis soruşturmasında kendisiyle aynı durumda olan futbolcular 45 gün ceza alıp sahalara dönerken, bahis hesabı olduğu için sezon başında 8 ay hak mahrumiyeti alan golcü Ömer Faruk Sezgin için Tahkim Kurulu'ndan karar çıkmamasına da tepki gösterdi. Karşıyakalılar, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan iddialar Türk futbolu adına kaygı verici bir noktaya gelindiğini göstermektedir. Sanal medyada ortaya çıkan yayınlar ve kulis bilgilerine göre; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ömer Faruk Sezgin hakkında yürütülen süreçte Tahkim Kurulu'nun karar aşamasına bizzat müdahale ettiği iddia edilmektedir. Eğer bu iddialar doğruysa, bu durum yalnızca bir kulübün ya da bir yöneticinin değil, Türk futbolunun adalet mekanizmasının açıkça tartışmalı hale gelmesi anlamına gelir. Tahkim kurulları bağımsızdır. Talimatla, baskıyla, yönlendirmeyle karar alıyorsa bunun adı hukuk değil, başka bir şeydir. Bizler ayrıcalık değil eşitlik, şeffaflık ve adil yargılama istiyoruz. Adalet, talimatla değil vicdanla sağlanır. Karşıyaka camiası olarak, Adalet için, doğruluk için, futbolun temiz kalması için sesimizi duyuruyoruz. Karar bekliyoruz. Adalet istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KÜTAHYASPOR VE İSKENDERUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kütahyaspor ve İskenderunspor kulüpleri ise açıklama yayınlayarak Karşıyaka cephesinin iddialarını yalanladı. Kütahyaspor ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Osman Altınkaya yaptığı açıklamada, "Son günlerde bazı sanal medya mecraları ve haber sitelerinde; kulübümüz Kütahyaspor ve şahsım hakkında ortaya atılan iddialar tamamen asılsız olup, Türk futbolunun zaten hassas olan ortamına zarar vermektedir. Başkanı olduğum Kütahyaspor, her zaman olduğu gibi bugün de etik, şeffaf ve kurallara uygun bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir. Kulübümüzün herhangi bir futbolcu transferinde federasyon, üçüncü kişiler veya gayri resmi yollarla yönlendirme yaptığı ya da bu tür girişimlerin parçası olduğu iddiaları gerçek dışıdır" dedi.

İskanderunspor ise, "Son günlerde bazı medya organlarında ve sanal medya mecralarında futbolcumuz Mohamed Khalil hakkında çıkan transfer haberleri üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Oyuncumuzun transferi konusunda Şanlıurfaspor ile anlaşıldığı daha sonra ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun araya girerek oyuncunun Kütahyaspor'a transfer olmasını sağladığı haberleri tamamen asılsız olup, dedikodudan ibarettir. Oyuncumuzun transferi konusunda hiçbir kulüp ile resmi görüşme yapılmamıştır. Futbolcumuz, şu anda takımımızla birlikte antrenmanlarına ve çalışmalarına odaklanmış bir şekilde devam etmektedir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, yalnızca kulübümüzün resmi mecralarından yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederiz" açıklamasını yayınladı.