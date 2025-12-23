Karşıyaka Spor Kulübü'nden Galata Köprüsünde düzenlenecek Filistin eylemine destek çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme destek çağrısı yaptı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp olarak insan yaşamını ve onurunu merkeze alan, barışı ve evrensel insani değerleri her koşulda savunan duruşa sahip olduklarını belirtildi.

Dünyanın herhangi noktasında yaşanan insanlık dramlarına karşı sessiz kalmamanın, ortak vicdanın ve toplumsal sorumluluğun gereği olduğuna inandıkları aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda, ülkemizde faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak çağrısıyla, 1 Ocak Perşembe günü saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde, Filistin halkına destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirilecektir. Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.