Karşıyaka, Sezona Yenilgiyle Başladı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, zorlu müsabakadan 85-73'lik yenilgiyle ayrıldı. Böylece Karşıyaka, sezona kötü bir giriş yaptı. Başantrenör Faruk Beşok da karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. İstediklerini oyun planını sahaya yansıtmakta zorlandıklarını ifade eden Beşok, "Maça agresif ve sert başlamamız gerektiğinin bilincindeydik ve maç planımızı bu doğrultuda hazırlamıştık. Ancak ilk yarıda bu agresifliği ve sertliği sahaya yansıtamadık. Bunun yanında, rakibimizin yüzdeli atışları sonucunda istemediğimiz bir fark oluştu. İkinci yarıda daha bilinçli ve agresif bir savunma yaparak bu farkı azaltmayı başardık, fakat bu çabamız maçı kazanmamıza yetmedi. Hafta başından itibaren önümüzdeki karşılaşmanın hazırlıklarına başlayarak, eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR