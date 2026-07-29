Haberler

Karşıyaka potasında Karabulut'tan açıklama

Karşıyaka potasında Karabulut'tan açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi yönetim tarafından tek taraflı feshedilen genel menajer Çağlar Karabulut, yazılı bir açıklama yayınladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi yönetim tarafından tek taraflı feshedilen genel menajer Çağlar Karabulut, yazılı bir açıklama yayınladı.

Mesleki itibarını koruma adına bilgilendirme yaptığını dile getiren Çağlar Karabulut, "Kulübün başka bir genel menajerle çalışmak istediği tarafıma ifade edildi. Gerekçe olarak sözleşmemden doğan mali yükümlülükler dile getirilse de kararın resmi bir görevi ve imza yetkisi bulunmayan ancak kulübe maddi destek sağlayacağı belirtilen kişi ve çevrelerin tercihleri doğrultusunda şekillendiği yönündeydi. Süreç yalnızca görevime son verilmesiyle sınırlı kalmamış; sözleşmeden doğan bazı yükümlülükler de yerine getirilmemiştir. Bu hususlara ilişkin tüm haklarımı hukuk çerçevesinde takip edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 bin jandarma ile 24 ilde operasyon: 138 şüpheli yakalandı

6 bin jandarma ile dev operasyon! Ağır darbe vuruldu
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor