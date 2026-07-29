Karşıyaka potasında Karabulut'tan açıklama

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sözleşmesi yönetim tarafından tek taraflı feshedilen genel menajer Çağlar Karabulut, yazılı bir açıklama yayınladı.

Mesleki itibarını koruma adına bilgilendirme yaptığını dile getiren Çağlar Karabulut, "Kulübün başka bir genel menajerle çalışmak istediği tarafıma ifade edildi. Gerekçe olarak sözleşmemden doğan mali yükümlülükler dile getirilse de kararın resmi bir görevi ve imza yetkisi bulunmayan ancak kulübe maddi destek sağlayacağı belirtilen kişi ve çevrelerin tercihleri doğrultusunda şekillendiği yönündeydi. Süreç yalnızca görevime son verilmesiyle sınırlı kalmamış; sözleşmeden doğan bazı yükümlülükler de yerine getirilmemiştir. Bu hususlara ilişkin tüm haklarımı hukuk çerçevesinde takip edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı