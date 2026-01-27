Haberler

Karşıyaka'da fikstür avantajı

Karşıyaka'da fikstür avantajı
Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 37 puanla zirvenin 10 puan gerisinde yer alan Karşıyaka, bu hafta evinde 20 puanlı Alanya 1221 ile karşılaşarak galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Rakipleriyle olan maçları kazanarak Play-Off hedefini güçlendirmek istiyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrede çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkararak zirvenin 10 puan gerisine düşen 37 puanlı Karşıyaka, fikstür avantajını iyi kullanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Yeşil-kırmızılı ekip bu hafta evinde 20 puanlı Alanya 1221 ile oynayacağı maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istiyor. Karşıyaka daha sonra sırasıyla düşme hattında yer alan Eskişehir Anadolu Spor (D), İzmir Çoruhlu FK ve Nazilli Spor'la (D) karşı karşıya gelecek. Rakiplerini dize getirerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen İzmir temsilcisi puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Karşıyaka sezonun ilk yarısında Alanya ekibini deplasmanda 2-1 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
