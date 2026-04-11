Haberler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftada Karşıyaka, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 96-87'lik skorla mağlup etti. Karşıyaka'nın oyuncularının performansı takdir topladı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Karşıyaka : Sokolowski 21, Samet Geyik 11, Manning 7, Alston 4, Moody 11, Young 21, Gordic, Bishop 14, Mert Celep 7,

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Van Der Vuurst 8, Pipes 10, Mustafa 7, Mensah 6, Bruinsma 5, Bandaogo 5, Lecque 20, Yiğit Özkan, Pusica 9, Metin Türen 2, Doğan Şenli 15,

1.? ?Periyot: 21-23

Devre: 49-53

3.? ?Periyot: 67-66

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı

Gece boyunca masadalar! Dünya, Pakistan'dan gelecek habere odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

