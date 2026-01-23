Haberler

Karşıyaka'da Sportif Direktör Mehmet Ceyhun istifa etti
3. Lig 4. Grup takımlarından Karşıyaka'nın Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun, devam eden bahis soruşturması süreci nedeniyle istifa etti. Ceyhun, kulüp menfaatlerini ön planda tutarak bu kararı aldığını açıkladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Sportif Direktör Mehmet Ceyhun istifa etti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenörler arasında yer alan Mehmet Ceyhun, yeşil-kırmızılı kulübe veda etti. Ceyhun, "Büyük bir sorumluluk ve iyi niyetle yürütmekte olduğum sportif direktörlük görevimden, şahsımla ilgili devam eden sevk sürecinin kulübümüzün işleyişine ve saha içi hedeflerine zarar vermemesi adına istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Görev sürem boyunca tek önceliğim; Karşıyaka Spor Kulübü'nün değerlerine yakışan bir yapı oluşturmak, sportif başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Aldığım tüm kararlar bu anlayış doğrultusunda şekillenmiştir" dedi.

"Bu kararım; herhangi bir sorumluluktan kaçma ya da geri durma değil, aksine Karşıyaka'nın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışın sonucudur" ifadelerine yer veren Ceyhun şöyle devam etti: "Karşıyaka'nın sahip olduğu camia gücü, köklü kültürü ve büyük taraftarıyla yolun sonunda bu sezonu şampiyonlukla tamamlayacağına olan inancım tamdır. Bu inanç, bugün de yarın da değişmeyecektir. Bu süreçte birlikte çalışma onurunu yaşadığım tüm yöneticilerimize, teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerime, kulüp personelimize ve her koşulda armasının yanında duran büyük Karşıyaka taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Karşıyaka Spor Kulübü'nün her zaman daha güçlü yarınlara ulaşmasını temenni ediyor, camiamıza saygılarım sunuyorum Haklınızı helal edin."

BALIKESİR KONTENJANI NETLEŞTİ

Ligde pazar günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak Karşıyaka'nın taraftarına ayrılan kontenjan sayısı belli oldu. Alınan bilgiye göre Balıkesir Atatürk Stadı'nda yeşil-kırmızılı taraftarlara 355 kişilik yer ayrıldığı bildirildi. Misafir seyirci için bilet fiyatı 355 TL olarak açıklandı. Karşıyaka taraftarı son olarak yasak gelmesi nedeniyle Afyonspor deplasmanına gidememişti.

