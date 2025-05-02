Karşıyaka'nın Seyircisiz Maç Cezası ve Play-Off Hazırlıkları

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta grup finalindeki rakibini bekleyen Karşıyaka finallerde ev sahibi olacağı maçta taraftar desteğinden mahrum kalacak. Yeşil-kırmızılı ekip, 26 Nisan Cumartesi günü grupta şampiyon olan ezeli rakip Bursaspor'la oynanan maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Kaf-Kaf, karşılaşmada aynı sezon içinde altıncı kez tekrarlanan kötü ve çirkin tezahürat yüzünden de 1 maç seyircisiz oynamakla cezalandırıldı.

Play-Off'ta 19 Mayıs'ta ev sahibi olacağı rövanş maçında taraftarından yoksun olacak Karşıyaka, yeni sezonun ilk iç saha maçını da seyircisiz oynayacak. Yeşil-kırmızılıların toplam 2 maçlık seyircisiz oynama cezası Play-Off finaline çıkarsa statü gereği finalde uygulanmayacak. Karşıyaka kalan 1 maçlık cezasını yeni sezonda çekecek. Play-Off'ta rakip takım taraftarları ise deplasmana gelebilecek. İzmir temsilcisi ayrıca Bursaspor maçında kötü ve çirkin tezahürattan 15 bin 750 TL, merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle ise 31 bin 500 TL ceza aldı. Antrenör Serhat Akyüz de maç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçla cezalandırıldı.

YEŞİL VE GÜLTEKİN'DEN DESTEK

Karşıyaka'ya Play-Off maratonu öncesi eski başkanlardan Azat Yeşil ve sezon içinde futbol şube başkanlığı görevinden ayrılan Ayhan Gültekin'den destek geldi. Sezon boyunca mali katkı sağlayıp yalnız bırakmadığı takıma Bursaspor galibiyeti için 500 bin TL prim dağıtan Gültekin, Play-Off öncesi de kulübe 500 bin TL mali destek oldu. Azat Yeşil de kulübe 500 bin TL mali katkı sağladı. Oyunculara hakediş ödemelerini yaparak Play-Off öncesi doping yapmaya çalışan Başkan İlker Ergüllü, Azat Yeşil ve Ayhan Gültekin, futbol takımına Cem Akpınar ve Volkan Açıkgöz'ün Mavişehir'de verdiği moral yemeğine de birlikte katılıp birlik tablosu sergiledi.