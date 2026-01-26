Karşıyaka tepetaklak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 36 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Karşıyaka için ikinci devre kabus gibi başladı. İkinci yarının ilk maçında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Afyonspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan yeşil-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Balıkesirspor'a 2-1 kaybederek Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye soktu. Sezonun en kötü serisini sergileyerek grupta 4'üncü sıraya inen Kaf-Kaf, zirvenin 10 puan gerisine düştü.

İlk 5'in Play-Off oynayacağı ligde 37 puanlı Karşıyaka'yı 35 puana ulaşan 5'inci Balıkesirspor ve 34 puanlı 6'ncı basamaktaki Uşakspor takip ediyor. Karşıyaka, 18 hafta sonunda Play-Off potasındaki takımlar arasında en az gol atan ekip olarak dikkat çekti. Kütahyaspor'un 43, Eskişehirspor'un 42, Ayvalıkgücü Belediyespor'un 37, Balıkesirspor'un 34 gol attığı grupta yeşil-kırmızılılar 24 gol kaydetti. Altyapısından yetiştiği Balıkesirspor'un filelerini sarsan Doğanay Avcı, yeşil-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü attı.

BASATEMÜR'DEN ÖZÜR VE SÖZ

Karşıyaka'nın deplasmanda aldığı 2-1'lik Balıkesirspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ve futbolcular, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi. İlk kez kötü oynadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Takımımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. İlk defa yenilgiyi hak ettik ve mağlup olduk. Sezon başından beri hiç böyle bir oyun oynamadık. İlk defa kötü oynadık. Ama nasıl düzeleceğini de haftaya göreceksiniz. Biz bu oyuncularla düzelteceğiz. Biraz sabredin, bir tane kötü oynasınlar. Haftaya hep beraber başlangıç yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra futbolcular ve taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.