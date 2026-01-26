Haberler

Karşıyaka tepetaklak

Karşıyaka tepetaklak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta sezona iyi başlayan Karşıyaka, ikinci yarıya aldığı yenilgi ve beraberliklerle kötü bir başlangıç yaptı. Teknik direktör ve futbolcular, taraftarlardan özür diledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısını 36 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Karşıyaka için ikinci devre kabus gibi başladı. İkinci yarının ilk maçında deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Afyonspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan yeşil-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Balıkesirspor'a 2-1 kaybederek Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye soktu. Sezonun en kötü serisini sergileyerek grupta 4'üncü sıraya inen Kaf-Kaf, zirvenin 10 puan gerisine düştü.

İlk 5'in Play-Off oynayacağı ligde 37 puanlı Karşıyaka'yı 35 puana ulaşan 5'inci Balıkesirspor ve 34 puanlı 6'ncı basamaktaki Uşakspor takip ediyor. Karşıyaka, 18 hafta sonunda Play-Off potasındaki takımlar arasında en az gol atan ekip olarak dikkat çekti. Kütahyaspor'un 43, Eskişehirspor'un 42, Ayvalıkgücü Belediyespor'un 37, Balıkesirspor'un 34 gol attığı grupta yeşil-kırmızılılar 24 gol kaydetti. Altyapısından yetiştiği Balıkesirspor'un filelerini sarsan Doğanay Avcı, yeşil-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü attı.

BASATEMÜR'DEN ÖZÜR VE SÖZ

Karşıyaka'nın deplasmanda aldığı 2-1'lik Balıkesirspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ve futbolcular, tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi. İlk kez kötü oynadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Takımımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. İlk defa yenilgiyi hak ettik ve mağlup olduk. Sezon başından beri hiç böyle bir oyun oynamadık. İlk defa kötü oynadık. Ama nasıl düzeleceğini de haftaya göreceksiniz. Biz bu oyuncularla düzelteceğiz. Biraz sabredin, bir tane kötü oynasınlar. Haftaya hep beraber başlangıç yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra futbolcular ve taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor