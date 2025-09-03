Haberler

Karşıyaka'nın Özel Maç Programı Belirlendi

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'nın, Eylül ayında oynayacağı özel maçların programı açıklandı. İlk olarak Kuzey Makedonya'da kamp yapacak olan yeşil-kırmızılı takım, ardından İzmir'de ve Ankara'da farklı takımlarla karşılaşacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Yeşil-kırmızılı takım ilk etapta 9-11 Eylül tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da kamp yapacak. Karşıyaka kampta Rabotnicki Skopje, Kozuv Gevgelija, KK TFT Skopje ile karşılaşacak. İzmir'e dönüşte 13 Eylül'de evindeki hazırlık maçında Manisa Basket'le rakip olacak Karşıyaka, 18-20 Eylül tarihleri arasında ise Ankara'ya giderek, Maroussi BC, Lokomotiv Kuban ve Türk Telekom'la özel maçlar oynayacak.

