Karşıyaka'nın Özel Maç Programı Belirlendi

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka'nın oynayacağı özel maçların programı belli oldu. Yeşil-kırmızılı takım ilk etapta 9-11 Eylül tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da kamp yapacak. Karşıyaka kampta Rabotnicki Skopje, Kozuv Gevgelija, KK TFT Skopje ile karşılaşacak. İzmir'e dönüşte 13 Eylül'de evindeki hazırlık maçında Manisa Basket'le rakip olacak Karşıyaka, 18-20 Eylül tarihleri arasında ise Ankara'ya giderek, Maroussi BC, Lokomotiv Kuban ve Türk Telekom'la özel maçlar oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor