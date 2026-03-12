Haberler

Karşıyaka çift cephede

Karşıyaka çift cephede
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, futbol ve basketbolda zorlu rakipleriyle mücadele edecek. Futbolda Play-Off için kritik bir maç beklenirken, basketbol takımı Süper Lig'de küme düşme korkusuyla karşı karşıya. Taraftarlar, her iki takım için destek vermek üzere stadyumda buluşacak.

FUTBOL ve basketbolda farklı hedefler peşinde olan Karşıyaka cumartesi günü İzmir'de üst üste iki çok kritik mücadele verecek. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattındaki Karşıyaka takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlarken, 52 sene sonra küme düşme korkusu yaşayan basketbol takımı da Süper Lig'de Türk Telekom'u konuk edecek. Karşıyaka yönetimi; Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak basket maçıyla çakışmaması için Alsancak Stadı'nda saat 15.30'da başlaması gereken futbol maçını 14.00'e aldırdı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar iki önemli sınavda da takımlarına art arda destek verecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cezaları biten as futbolcularının form tutmasıyla son 4 maçını kazanıp tekrar yükselişe geçen Karşıyaka, son 13 maçın 12'sinden galip ayrılan takipçisi Ayvalıkgücü'nü de yenerse üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırıp Play-Off'ta saha avantajını almak için avantaj elde edecek. Grupta Kaf-Kaf'ın 53, Ayvalık'ın 52 puanı bulunuyor. Türk basketbolunun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra en uzun süredir Süper Lig'de mücadele eden kulübü olup bu sezon her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan sondan ikinci sıradaki Karşıyaka, üst üste 5 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisindeki Kaf-Kaf güçlü rakibi Türk Telekom önünde taraftarının desteğiyle kazanıp umut tazelemeye çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

Kanlı talimat! Savaşın yönü değişiyor
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
ABD İran uçaklarını imha etti! Açıklamalar art arda geldi

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu

3-0'lık maça damga vuran kare!
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor