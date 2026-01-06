Adem için Karşıyaka ile Fenerbahçe rakam konuşmadı

İZMİR'in köklü temsilcisi 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Karşıyaka'nın bu sezon altyapıdan vitrine çıkardığı sağ kanat Adem Yeşilyurt, Süper Lig devrelerini peşine taktı. Adem'in transferi için geçen hafta Trabzonspor yönetimiyle masaya oturan Karşıyaka yönetimi, haftaya Fenerbahçe'yle görüşecek. Sarı-lacivertli yönetim 19 yaşına basmaya hazırlanan genç oyuncu için Karşıyaka'nın kapısını resmen çalarken, iki taraf arasında henüz bonservis rakamı konuşulmadı. İki taraf, ABD'de bulunan Eski Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil de yurtdışından döndükten sonra bir araya gelecek.

Yeşil-kırmızılıların 10 Aralık'ta 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Adem, ilk 11'de görev yaptığı 5 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyip ilk kez U19 Milli Takım'a seçilmişti. U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edilen genç futbolcu yarın ay-yıldızlı kafileye katılacak. Karşıyaka, Adem satılsa bile sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'da devre arasında yaprak dökümü de devam ediyor. Ferdi Burgaz'ı Muşspor'a satan yeşil-kırmızılılarda şans bulamayan kaleci Bayram, golcü Selahattin ve orta saha Mehmet Güneş'ten sonra kanat oyuncusu Namık Barış Çelik de takımdan ayrıldı. Sezon başında altyapısından çıktığı Karşıyaka'ya dönen 27 yaşındaki oyuncu, 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Somaspor'a imza attı. Kaf-Kaf ara transferde şimdiye kadar sol bek Cumali Turhan ve sol kanat Yakup Arda Kılıç'ı almıştı.