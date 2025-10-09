Karşıyaka'nın Altyapısı İçin Önemli Adım

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın altyapı tesisleri için 1912 Karşıyaka Derneği harekete geçti. Dernek, "Karşıyaka'nın geleceği için birlikte çalışıyoruz" diyerek kulübün altyapısının büyütülüp tesislerini güzelleştirmek için elbirliği yaptı. Derneğin açıklamasında, " İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, tam 113 yıldır Türk sporuna hizmet ediyor. Bu köklü geçmişte yetişen binlerce sporcuya, kazanılan sayısız madalya ve kupaya yenilerini ekleyebilmek için; Karşıyaka'mızın altyapısını büyütüyor, imkanlarını geliştiriyor ve tesislerini güzelleştiriyoruz. 1912 Karşıyaka Derneği olarak, Karşıyaka'nın ve İzmir'in geleceğine katkı sunmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine destek olmak amacıyla kolları sıvadık" denildi.

Başkan Tolga Uysal imzalı açıklamada, "Bu doğrultuda, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde derneğimiz tarafından yaptırılmış olan altyapı binasında tadilat ve yenileme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İlk aşamada fiziki eksikliklerin giderilmesi hedeflenirken, sonraki etapta tesisin demirbaşlarının yenilenmesi planlanmaktadır. İnanıyoruz ki, Karşıyaka evlatlarıyla, gençleriyle ve güçlü altyapısıyla büyüyecek ve bu ulu çınar yeni filizler verecek. Başlattığımız çalışmanın ilk etabında, 1 milyon TL'yi aşan bir bütçe bir araya getiriliyor. Camiamızın ve dernek üyelerimizin her adımda verdikleri destek ve Karşıyaka'ya sahip çıkma konusundaki kararlılıkları, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Tüm üyelerimize, bağışçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; kulübümüzün bu çalışmaların meyvelerini uzun yıllar boyunca almasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.