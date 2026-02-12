Haberler

Karşıyaka'da alkışlar altyapıya

Karşıyaka'da alkışlar altyapıya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in köklü futbol temsilcisi Karşıyaka, 3. Lig'de Play-Off mücadelesi verirken altyapı takımları da liglerinde zirveye oynuyor. Genç yetenekler, kulüp için umut verici bir gelecek vadediyor.

İZMİR'in futbolda yıllardır 3'üncü Lig'den kurtulamayan köklü temsilcisi Karşıyaka bu sezon grubunda yine Play-Off yarışı verirken, yeşil-kırmızılıların altyapı takımları da gruplarında zirve mücadelesinde. Altyapısından son yıllarda Erhan Erentürk, Doğukan İnci, Ferdi Burgaz gibi birçok ismi yetiştiren, bu sezon da ara transferde adı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Maribor'la anılan Adem Yeşilyurt, Selim Demirci, Berat Şahin gibi gençleri vitrine çıkaran Kaf-Kaf altyapı yapılanmasıyla başarılı oldu.

Altyapısında yetişen gençleri son yıllarda A takımda düzenli olarak forma giymeye başlayan Karşıyaka'da Tayfun Yungul başkanlığındaki futbol altyapısı liglerinde de iddialı durumda. Karşıyaka'nın TFF U17 Gelişim Ligi 7'nci Grup'ta yer alan 17 yaş takımı 50 puanla ikinci sırada liderlik mücadelesi veriyor. Kaf-Kaf'ın U16 Gelişim Ligi takımı ise yine 7'nci Grup'ta 49 puan ikinci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisini hakemi

Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte dev derbinin hakemi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Prof. Dr. Şener ezberleri bozdu! Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı

Olası İstanbul depremi için yeni tahmin: Nokta atışı yaptı!
Mert Ramazan Demir'in yeni dizisindeki partneri belli oldu

Yeni dizisindeki partneri belli oldu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"