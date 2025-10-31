Karşıyaka, Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde namağlup lider olan Karşıyaka istatistiklere de damga vurdu. Grubun tek yenilgisiz takımı olan Kaf-Kaf, defanstaki performansıyla da alkış aldı. Ligdeki 4 grupta 2'nci Grup'tan Niğde Belediyespor ve 3'üncü Grup'taki Sebat Gençlikspor'la birlikte yenilgisiz 3 takımdan biri olan Karşıyaka, en az gol yiyen ekipler arasına da girdi.

Kalesinde yalnız 5 gol gören yeşil-kırmızılı ekip, grubun en az gole geçit veren takımı oldu. Altay derbisine kadar son 3 maçta kalesini gole kapatan İzmir temsilcisi geride kalan 8 maçın hiçbirinde 1'den fazla gol yemedi. Kaleci Tunay, defansta görev yapan Ensar, Harun, Ferdi, Erol gibi isimler performanslarıyla duvar ördü. Bu hafta zirve takipçisi Uşakspor'la 18 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek Karşıyaka, taraftarının desteğiyle rakibini yenip liderliğini sürdürmek istiyor.

113'ÜNCÜ YIL GURURU

İzmir'de Türkler tarafından kurulan ilk kulüp olan kentin en eski temsilcisi Karşıyaka, kuruluşunun 113'üncü yılını yarın kutlayacak. 1 Kasım 1912'de temelleri atılıp Türkiye'de 100 yılı geride bırakan ilk kulüplerden olan Kaf-Kaf'ta 1912 Karşıyaka Derneği, "Kimse Yokken Biz Varız: 1 Kasım 1912 Ruhu" konulu panel düzenleyecek. Kulübün kuruluş yıl dönümünde eski başkanlar Cenk Karace ve Azat Yeşil'in destekleriyle hazırlanan, üzerinde Atatürk ve Kurucu Başkan Zühtü Işıl'ın resimlerinin yer aldığı özel bayrak da Karşıyaka Çarşısı'na asıldı.