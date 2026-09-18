Karşıyaka Mesut Sancak'ın konuğu oldu

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BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka, takıma büyük destek veren Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ın konuğu olarak Kültürpark'ta sergi ziyareti yaptı. Karşıyaka'nın basketbol A takımı tam kadro Başkan Yiğit Tusder, Başkan Vekili Ali Yüceışık ve Genel Sekreter Tolga Özüm'le birlikte Mesut Sancak'ın özel daveti üzerine Bir Ömrün Seyrüseferi Nazım Hikmet sergisini ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı