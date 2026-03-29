Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Karşıyaka, ev sahibi olduğu maçta Mersinspor'u 92-87 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Young 25, Samet Geyik 6, Gordic, Bishop 13, Moody 12, Sokolowski 11, Serkan Menteşe, Manning 8, Alston 3, Mert Celep 14, Ege Özçelik

Mersinspor: Cowan 9, Cruz 16, Ergi Tırpancı 6, White 12, Enoch 2, Olaseni 18, Kartal Özmızrak 7, March, Leon Apaydın 15, Chassang, Hakan Sayılı 2

1.? ?Periyot: 21-34

Devre: 55-42

3.? ?Periyot: 74-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Karşıyaka, sahasında Mersinspor'u 92-87 yendi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler
