Mersin Spor: 92-87

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, evinde Mersin Spor'u yenerek 7 maç sonra galip geldi. Yeni başantrenör Ahmet Kandemir yönetimindeki takım, karşılaşmayı 92-87 kazanarak ligdeki 5. galibiyetini aldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

KARŞIYAKA: Young 25, Sokolowski 11, Moody 12, Bishop 13, Mert 14, Samet 6, Gordic, Maurice 8, Alston 3, Serkan, Ege,

MERSİN SPOR: White 12, Cruz 16, Cowan 9, Olaseni 18, Kartal 7, Harun 15, Ergi 6, March, Enoch 2, Chassang, Hakan 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-31

DEVRE: 55-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, evinde Mersin Spor'u yenerek 7 maç sonra galip gelmeyi başardı. Yeni başantrenörü Ahmet Kandemir yönetiminde ilk sınavına çıkan Karşıyaka ilk periyodu 10 sayı farkla, 31-21 geride tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan yeşil-kırmızılılar devre arasına 55-42 üstün girdi. Başa baş geçen üçüncü sette de ev sahibi Karşıyaka rakibine 74-72 üstünlük sağladı. Karşıyaka, müsabakayı 92-87 kazanıp ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti, ligde kalma umutlarını tazeledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor

O şehrimize yepyeni bir stat
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor

Sezon sonunda imzayı atıyor
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
İmzalar atıldı! Karşıyaka yeni stadına kavuşuyor

O şehrimize yepyeni bir stat
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi sinyali verdi! Polis ve bekçilere müjde
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı

Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı! Meslekten çıkarıldı