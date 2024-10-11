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Karşıyaka, Merkezefendi'yi Farklı Geçti!

Karşıyaka, Merkezefendi'yi Farklı Geçti!
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BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 105-88 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Maçta Webb 23, McCollum 22, Russell ise 21 sayı attı. McDermott'un sakatlığı ise dikkat çekti.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı, Jefferson 4, Webb 23, Boutsiele 8, Russell 21, Muhsin Yaşar 4, McCollum 22, McDermott 6, Mehmet Efe Demirel 4, Hakan Sayılı, Mert Celep 2

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 2, Cooper 23, Cook 23, Bleijenbergh 14, McLemore 10, Shittu, Reese 2, Ayberk Olmaz 14, Berke Aygündüz, Arca Tülüoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 29-21

İLK YARI: 60-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 86-58

5 FAUL: Cooper (39.41) ( Merkezefendi Belediyesi Basket)

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, 2'nci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i evinde farklı yenerek ilk galibiyetini aldı: 105-88. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Webb 23, McCollum 22, Russell 21 sayı attı. Karşıyaka'da ikinci periyotta ayak bileğinden sakatlanan McDermott oyuna devam edemezken tecrübeli şutörün bileğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi. Merkezefendi ise bu sezon çıktığı ikinci maçta da galibiyetle tanışamadı.

Karşıyaka maça pota altından Boutsiele, Merkezefendi ise Cook'un sayılarıyla başladı. Russell ve Webb'in devreye girmesiyle öne geçen ev sahibi ilk periyodu 8 sayı farkla 29-21 önde bitirdi. Yeşil-kırmızılı ekip ikinci periyodun başında 1.5 dakika içinde McCollum'un etkili oyunuyla farkı 16'ya taşıdı. Ev sahibi ekip bu bölümde rahat bir oyunla farkı 25 sayıya kadar çıkardı. Karşıyakalı McDermott, bu anlarda ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemedi. Merkezefendi, McDermott'un sakatlığı sonrası Cook'un sayılarıyla farkı 15'e indirse de rakibine yaklaşamadı. İlk yarı 60-43 sonuçlandı. Üçüncü periyotta özellikle Webb ve McCollum'la sayılar bulmayı sürdüren ev sahibi farkı yeniden açıp 30 sayıya taşıdı. Üçüncü periyot 86-58 bitti. Son periyotta da rahat bir oyun ortaya koyan Karşıyaka salondan 105-88 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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