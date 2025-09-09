Haberler

Karşıyaka, Mehmet Güneş'in Bonservisini Aldı

Karşıyaka, Mehmet Güneş'in Bonservisini Aldı
Karıyaka, Konyaspor'dan kiraladığı Mehmet Güneş'in bonservisini alarak 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Karşıyaka taraftarlarına duygusal bir mesaj paylaştı.

Karşıyaka, Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mehmet Güneş'in bonservisini alarak genç oyuncuyla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona Afyonspor galibiyetiyle başlayan Karşıyaka, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, yaz döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 2006 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Mehmet Güneş'in bonservisini aldı. Konyaspor'la her konuda anlaşmaya varan yeşil-kırmızılılar, genç oyuncuyla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Karşıyaka henüz resmi bir açıklama yapmazken Mehmet Güneş sosyal medya hesabından yeşil-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verdi. İşte açıklamanın tamamı şöyle: "Karşıyaka ile 3 yıllık sözleşmeye imzalanmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu forma, bu arma benim için artık sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir gurur. Sahada terimin son damlasına kadar savaşmaya, bu renkler için her şeyimi ortaya koymaya hazırım! Büyük Karşıyaka taraftarı, sizinle birlikte nice zaferlere yürümek için sabırsızlanıyorum. Sesiniz gücüm, desteğiniz inancım olacak. Haydi Karşıyaka, birlikte çok güzel günler göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor altyapısında yetişen ve burada profesyonel olan Mehmet Güneş, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu performansının ardından ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Konyaspor'a imza attı. Sezonun ikinci yarısını ise yeniden 1. Lig'de, Ümraniyespor formasıyla tamamladı. Mehmet Güneş, daha önce U19 Milli Takımı'nda da görev alarak milli formayı terletmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
