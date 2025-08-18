Karşıyaka Kulübü'nden Atatürk ve Zübeyde Hanım Temalı Forma Tanıtımı

Karşıyaka Kulübü, 2025-2026 sezonunda giyilecek Atatürk ve Zübeyde Hanım temalı formalarını tanıttı. Forma, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarını taşıyor ve kulüp tarafından anlam dolu bir şekilde ebedi saygı duruşu olarak tanımlanıyor.

Karşıyaka Kulübü, "Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım" temalı yeşil-kırmızılı formasını tanıttı.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 2025-2026 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol takımlarının giyeceği formalar tanıtıldı.

Nesine 3. Lig'de mücadele edecek futbol takımının giyeceği formanın üzerinde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile anıt mezarı Karşıyaka ilçesinde bulunan annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafları yer aldı.

Yeşil-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Cumhuriyet'imizin kurucusuna, onun değerli annesine ve tarihimize saygıyla. Mustafa Kemal Atatürk'e, Zübeyde Hanım'a ve İzmir'e adanmış bu forma, Karşıyaka için sadece bir forma değil; ebedi bir saygı duruşu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
