Karşıyaka, Kelkit Hürriyet'i 2-0 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı

Karşıyaka, son 3 maçında aldığı 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikten sonra Kelkit Hürriyet'i 2-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi ve zirve yarışına geri döndü. İlk 10 dakikada bulduğu 2 golle öne geçen Karşıyaka, 36. dakikada 10 kişi kalmalarına rağmen üstünlüğünü korudu. Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Taşova, galibiyetin kötü gidişi durdurduklarını ve zirve yarışında olduklarını belirtti.

Son 3 maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Karşıyaka, galibiyet hasretini Kelkit Hürriyet'i 2-0 yenerek giderdi ve yeniden rotasını zirveye çevirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona iyi bir giriş yapıp ilk 8 hafta zirvede yer alan Karşıyaka, üst üste puan kayıplarından ve teknik heyetteki değişimden sonra çıktığı ilk maçta Kelkit Hürriyet'i 2-0 yendi ve kötü gidişattan kurtulmak adına ilk adımı attı. İlk 10 dakika içinde bulduğu 2 golle rakibine üstünlük sağlayan Karşıyaka, 36. dakikada Adem Büyük'ün ikinci sarı kartla oyun dışı kalmasına rağmen temposunu sürdürdü. Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Taşova, bu kritik galibiyetin hem kötü gidişi durdurduğunu hem de zirve yarışının içinde olduklarını belirtti.

"Farkı kaçırdık"

Yoğun yağış nedeniyle ağırlaşan zeminde futbolcuların çok iyi mücadele ettiğini belirten Taşova, "Tüm oyuncularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Erken goller bizi sonuca çabuk ulaştırdı. Direkten dönen topumuz ve kaçan bir penaltımızla yaklaşık 55 dakika 10 kişi kalan takımımızın farkı kaçırdığımızı söyleyebilirim. Bu galibiyet son 3 maçlık kötü gidişin bitişi oldu. İlk yarının kalan tüm maçlarını kazanarak devreyi zirvede tamamlamak istiyoruz. Bu takımın kalitesi bunu başaracak güce ve inanca sahip" dedi.

Yasin Ozan'a büyük destek

Kelkit Hürriyet karşısında oyuna ikinci yarıda dahil olan ve kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremeyen tecrübeli golcü Yasin Ozan'a önce taraftarlar sonra da takım arkadaşları moral verdi. Kaçan gole rağmen tribünler Yasin'e destek tezahüratlarında bulunurken, maç bitimi tüm takım arkadaşları başarılı golcüyü teselli etti. Maç sonunda galibiyeti taraftarlarıyla kutlayan futbolcular, Yasin Ozan'ı ön plana çıkartarak ona moral vermeye çalıştı. - İZMİR