Haberler

İzmir derbisinde Karşıyaka'nın konuğu Bornova 1877

İzmir derbisinde Karşıyaka'nın konuğu Bornova 1877
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup 13. hafta maçında Karşıyaka, yarın saat 17.00'de Bornova 1877'yi konuk edecek. Karşıyaka, iç sahada kaybetmemiş olmanın verdiği moralle liderlik mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftasında yarın oynanacak İzmir derbisinde Bornova 1877'yi konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 13. haftada yarın oynanacak İzmir derbisinde Bornova 1877'yi ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 12 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 27 puan toplayan yeşil-kırmızılılar 2. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla sondan bir üst sıra olan 15. basamakta bulunuyor. Karşıyaka, taraftarının önünde oynayacağı bu karşılaşmada hata yapmayarak liderlik mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Bornova 1877 ise zorlu rakibini mağlup ederek düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

İç sahada kaybetmedi

Şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, bu sezon iç sahada sergilediği başarılı performansla taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, evinde oynadığı maçlarda Afyonspor, Balıkesirspor, Nazillispor, Uşakspor ve Denizli İdman Yurdu'nu mağlup ederken, Eskişehir Anadolu ile berabere kaldı. Karşıyaka, yarın konuk edeceği Bornova 1877'yi yenerek iç saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı İbrahim Güner yönetecek

Karşıyaka ile Bornova 1877 arasında oynanacak müsabakayı hakem İbrahim Güner yönetecek. Güner'in yardımcılıklarını Uğur Çakmak ve Mehmet Sonay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Bora Çağıran olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Komisyonda Türk-İş krizi! Bugünkü toplantıda bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
title