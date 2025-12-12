İzmir derbisinde Karşıyaka'nın konuğu Bornova 1877

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 13. haftasında yarın oynanacak İzmir derbisinde Bornova 1877'yi konuk edecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 13. haftada yarın oynanacak İzmir derbisinde Bornova 1877'yi ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Ligde geride kalan 12 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 27 puan toplayan yeşil-kırmızılılar 2. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar ise 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 7 puanla sondan bir üst sıra olan 15. basamakta bulunuyor. Karşıyaka, taraftarının önünde oynayacağı bu karşılaşmada hata yapmayarak liderlik mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Bornova 1877 ise zorlu rakibini mağlup ederek düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

İç sahada kaybetmedi

Şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, bu sezon iç sahada sergilediği başarılı performansla taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, evinde oynadığı maçlarda Afyonspor, Balıkesirspor, Nazillispor, Uşakspor ve Denizli İdman Yurdu'nu mağlup ederken, Eskişehir Anadolu ile berabere kaldı. Karşıyaka, yarın konuk edeceği Bornova 1877'yi yenerek iç saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı İbrahim Güner yönetecek

Karşıyaka ile Bornova 1877 arasında oynanacak müsabakayı hakem İbrahim Güner yönetecek. Güner'in yardımcılıklarını Uğur Çakmak ve Mehmet Sonay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Bora Çağıran olacak. - İZMİR