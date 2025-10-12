Karşıyaka, İzmir Çoruhlu FK'yı Farklı Yenerek Zirvedeki Yerini Korudu

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Mazlum Doğan Bodur, Feyzullah Çimen, Hüseyin Sağlık

İZMİR ÇORUHLU FK: İshak – Mehmet Bavver, Vefa, Arda, Mustafa Burak, Ömer Faruk, Yusuf (Dk. 46 Emirhan), Recep (Dk, 46 Miran), Saruhan (Dk. 75 Görkem), Erhan Şentürk, Anıl

KARŞIYAKA: Tunay – Harun, Alpay, Ensar, Ferdi (Dk. 78 Selim), Tolga (Dk. 78 Hıdır), Erhan (Dk. 85 Namık Barış), Mücahit, Erol, Mehmet Güneş (Dk. 68 Berat), Yasin (Dk. 68 Hamza)

GOLLER: Dk. 17 ve 54 Yasin, Dk. 32 (Pen.) Ensar, Dk. 42 Erhan ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Ensar ( Karşıyaka ), Saruhan (İzmir Çoruhlu FK)

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta liderlik yarışındaki Karşıyaka, İzmir Atatürk Stadı'nda konuk olduğu İzmir Çoruhlu FK'yı farklı yenip zirvedeki yerini korudu: 0-4. Yeşil-kırmızılı ekip maçı 17 ve 54'üncü dakikalarda Yasin, 32'nci dakikada penaltıdan Ensar ve 42'nci dakikada Erhan'ın golleriyle rahat kazandı. Ligde 6 maçta namağlup 5'inci galibiyetini alan Kaf-Kaf puanını 16 yaparak Uşakspor'la birlikte zirveyi paylaşmayı sürdürdü. Tribünde kendilerine 1380 kişilik kontenjan ayrılan yeşil-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Stadı'nı takımları için iç sahaya çevirdi. Hafta içinde göreve gelen Teknik Direktör Levent Eriş yönetimindeki ilk maçını farklı kaybeden Çoruhlu FK ise üst üste üçüncü yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.

5'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Erhan'ın sağdan sıfıra yakın noktadan kullandığı serbest vuruşa Erol'un gelişine şutunu kaleci kornere çeldi.

17'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Ferdi'nin kullandığı taçta Tolga'nın kafayla indirdiği topla soldan ceza sahasına giren Yasin rakibinden sıyrılıp yerden sert bir şutla ağları havalandırdı: 0-1.

30'uncu dakikada Çoruhlu'dan Tolga ceza sahasında Harun'u düşürünce Karşıyaka penaltı kazandı. Ensar 32'nci dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

42'nci dakikada fark 3'e çıktı. Tolga'nın defansın arkasına pasıyla buluşan Erhan sağdan ceza alanına girmeden aşırtma bir vuruşla öne çıkan kaleci İshak'ı avladı: 0-3.

İlk yarı bu skorla bitti.

54'üncü dakikada Karşıyakalı Yasin bir kez daha sahneye çıktı. Mücahit'in soldan içeri çevirdiği topu sağ ayağıyla kontrol eden Yasin, soluyla müthiş vurdu: 0-4.

Maç bu golle sonuçlandı.