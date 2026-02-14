Haberler

İzmir Çoruhlu FK: 3-1


Güncelleme:
3. Lig 4. Grup 21. hafta mücadelesinde Karşıyaka, evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1'lik skorla yenerek Play-Off hattında 44 puana ulaştı. Goller 32'de Alpay, 66'da Hıdır, 72'de Yasin'den gelirken, konuk takımın tek golü 58'de Murat'tan geldi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Sinan Özcan, Musa Çetindemir, Giray Kara

KARŞIYAKA: Tunay - Harun, Alper, Hıdır, Selim, Tolga (Dk. 46 Berat), Mücahit (Dk. 86 Yakup), Samet, Erhan (Dk. 86 Onur), Hüseyin (Dk. 62 Yasin), Ömer Faruk (Dk. 69 Murat)

İZMİR ÇORUHLU FK: Amir - Abdulkadir, Berat (Dk. 75 İsmail Haktan), Kadir, Mustafa Burak (Dk. 44 Tuğcan Alp), Zeynullah, Salih (Dk. 44 Muhammet), Murat, Emir Can, Halil İbrahim, Nizamettin

GOLLER: Dk. 32 Alpay, Dk. 66 Hıdır, Dk. 72 Yasin ( Karşıyaka ), Dk. 58 Murat ( İzmir Çoruhlu)

SARI KARTLAR: Berat ( Karşıyaka ), Berat ( İzmir Çoruhlu)

3'üncü Lig 4'üncü Grup 21'inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekibin gollerini 32'nci dakikada Alpay, 66'ncı dakikada Hıdır, 72'nci dakikada Yasin atarken, konuk takımın golü 58'inci dakikada Murat'tan geldi. Bu sonuçla Play-Off hattındaki Karşıyaka 44 puana ulaşırken, düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ise 12 puanda kaldı.

18'inci dakikada İzmir Çoruhlu FK atağında sağdan Abdulkadir'in yerden ortasında Murat gelişine vurdu, kaleci Tunay uzanarak golü önledi.

32'nci dakikada Karşıyaka golü buldu. Soldan Tolga'nın kullandığı kornerde Ömer Faruk kafayı vurdu, kale önünde Alpay topa ayak koyarak takımını öne geçirdi: 1-0.

36'ncı dakikada Ömer Faruk'la verkaç yapan İsmail'in ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

58'inci dakikada Karşıyaka savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Murat'ın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

65'inci dakikada Erhan'ın pasıyla ceza sahasına giren Mücahit'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Amir gole izin vermedi.

66'ncı dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Berat ceza sahasına doldurdu, iyi yükselen Hıdır kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.

72'nci dakikada ceza sahası dışından Samet'in yerden vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Yasin, altıpasın solundan dar açıdan dönerek meşin yuvarlağı çatala yolladı: 3-1.

90'ıncı dakikada sağdan Yasin'in pasında ceza sahasında Murat gelişine vurdu, top yan direkten döndü.

Karşıyaka maçı 3-1 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
