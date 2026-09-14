Haberler

Karşıyaka ile Petkimspor özel maçta rakip

Karşıyaka ile Petkimspor özel maçta rakip
Güncelleme:
+45 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak maç taraftara kapalı oynanacak. Karşıyaka sezon öncesi ilk hazırlık maçında cumartesi günü evinde Mersin Spor'a 79-73 mağlup olmuştu. Petkimspor ise ev sahipliği yaptığı Ege Cup 2026'da oynadığı iki maçı da kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi
Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar 'Bu kadar da olmaz' diyor

Hull City'den başka takımı da var! Puan durumuna bakanlar şokta
'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

"Vanlı Kara Haydar"a bak sen! Yeni görüntüler ağızları açık bıraktı
Ankara’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon! Gaygubet evlerinden çıktılar
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı bahiste milyarlık ağ! 42 kişi gözaltında, 8 kişi aranıyor
Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı

Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı
Acun Ilıcalı'nın yıllar önce işaret ettiği ismin yaptıkları inanılır gibi değil

Paylaşmayan kalmadı! Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde