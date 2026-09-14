Karşıyaka ile Petkimspor özel maçta rakip

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak maç taraftara kapalı oynanacak. Karşıyaka sezon öncesi ilk hazırlık maçında cumartesi günü evinde Mersin Spor'a 79-73 mağlup olmuştu. Petkimspor ise ev sahipliği yaptığı Ege Cup 2026'da oynadığı iki maçı da kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı