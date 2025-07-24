Karşıyaka, İki Yeni Transferle Gücüne Güç Katıyor

Karşıyaka, 19 yaşındaki orta saha Mehmet Güneş ile 24 yaşındaki sağ bek Harun Kaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Karşıyaka, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlk olarak dış transferde savunmacı Erol Zöngür, orta saha Alpay Eroğlu, Mücahit Arslan, forvet Hamza Küçükköylü ve kaleci Tunay Meral ile anlaşan yeşil-kırmızılılar, altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci ile de profesyonel sözleşme imzaladı. Transfere ara vermeyen İzmir ekibi, 19 yaşındaki orta saha Mehmet Güneş ile 24 yaşındaki sağ bek Harun Kaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Mehmet Güneş ve geçtiğimiz sezon Alanya 1221 FK forması giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Harun Kaya ile anlaşmaya varmıştır. Harun Kaya ile Mehmet Güneş'e hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR