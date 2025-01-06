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Karşıyaka, İç Sahada Fenerbahçe'ye Yenilerek İlk Kayıp Yaşadı

Karşıyaka, İç Sahada Fenerbahçe'ye Yenilerek İlk Kayıp Yaşadı
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Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'ya 101-90 yenilerek bu sezon iç sahadaki ilk kaybını aldı. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, eksik oyuncularla mücadele ettiklerini belirtirken, rakiplerinin başarısını da vurguladı.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya 101-90 yenilerek bu sezon ilk kez iç sahada kayıp yaşadı.

Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka, 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılı ekip 101-90 kaybetti. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligde bu sezon ilk kez bir iç saha maçında kayıp yaşadı.

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da karşılaşmaya dair, "Taraftarımızın enerjisini bugün de hissettik. Günün sonunda, bu kadar eksik olduğumuz bir ortamda Fenerbahçe Beko gibi bir rakibe karşı tüm maçı oynadık, mücadele ettik, ama kazanmak kolay değildi. Kenan ve Muhsin sakatlıklarına rağmen özveriyle oynadılar. Maç içinde de sakatlıkları ve faul problemlerini hissediyorsunuz. Şunu da söylemem lazım; karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Boş atışları büyük yüzdeyle değerlendirdiler, aksi olsa 2. yarı öne bile geçebilirdik. Fenerbahçe Beko'nun da hakkını vermek lazım. Sonuçta biz, bu sene her daim yaptığımız gibi, elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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