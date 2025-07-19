Karşıyaka, Hamza Küçükköylü ile Anlaştı

Karşıyaka, Hamza Küçükköylü ile Anlaştı
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Karşıyaka, geçen sezon Beykoz Anadolu Spor'da oynayan santrfor Hamza Küçükköylü ile sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde birçok takımda forma giydi. Ayrıca Karşıyaka yönetimi, çim saha bakımına destek veren 1912 Karşıyaka Derneği'ne teşekkür etti.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçen sezon Beykoz Anadolu Spor'da forma giyen santrfor Hamza Küçükköylü ile sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Beykoz A.Ş. forması giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Hamza Küçükköylü ile anlaşmaya varmıştır. Futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Hamza, profesyonel kariyerinde sırasıyla Ofspor, Sancaktepe FK, Bayrampaşa SK, Nevşehir Belediyespor, Vanspor FK ardından İskenderunspor ve son olarak Beykoz formalarını terletti. Hamza Küçükköylü'ye hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de 25 maçta 4 gol atan Hamza, 2021-22'de Van Spor formasıyla 17 gol atarak dikkat çekmişti.

1912 KARŞIYAKA DERNEĞİ'NE TEŞEKKÜR

Karşıyaka yönetim, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki çim sahaların bakımına destek veren 1912 Karşıyaka Derneği için teşekkür mesajı yayınladı. Yeşil-kırmızılılar, "Kulübümüzün çim saha bakım çalışmalarında kullanılmak üzere çim bakım araçları tedarik eden, Karşıyaka camiasının köklü ve değerli oluşumu 1912 Karşıyaka Derneği'ne en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu anlamlı katkı saha zeminlerinin düzenli, sağlıklı ve profesyonel standartlarda korunmasına katkı sağlayarak, sporcularımızın daha elverişli şartlarda çalışma imkanına kavuşmasına olanak tanıyacaktır. Özellikle genç sporcularımızın yetişme sürecinde bu tür altyapı yatırımları, sürdürülebilir başarı hedefimize giden yolda büyük önem arz etmektedir. Her koşulda kulübümüzün yanında olan 1912 Karşıyaka Derneği'ne verdikleri değerli destek için bir kez daha teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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