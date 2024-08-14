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Karşıyaka, Hakan Barış'ı kadrosuna kattı

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Karşıyaka, son olarak Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Hakan Barış'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece yeşil-kırmızılılar, 8. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Karşıyaka, son olarak Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Hakan Barış'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Böylece yeşil-kırmızılılar, 8. transferini gerçekleştirmiş oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olan Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasıyla birlikte birçok oyuncusuyla yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, yeni sezonda hata yapmamak için tecrübeli ve mücadele gücü yüksek genç oyunculara yöneldi. 2023-2024 futbol döneminde takımlarıyla bir üst lige çıkma sevinci yaşayan Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt ve Hakan Canbazoğlu transfer eden İzmir ekibi; Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak ve Kadir Bakırtaş gibi genç oyuncuları da kadrosuna katmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar, orta sahaya bir hamle daha yaptı ve kariyerinde TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig şampiyonlukları bulunan orta saha oyuncusu Hakan Barış'ı bünyesine kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Barış ile bir yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Hakan'a hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.

Öte yandan Karşıyaka'nın, geçtiğimiz sezon 1461 Trabzon FK forması giyen stoper Tarık Tekdal ve yine geçtiğimiz sezon Sarıyer forması giyen orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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