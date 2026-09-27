Karşıyaka, Gaziemir Spor'a 1-0 yenilince teknik direktör Basatemür istifa etti

ŞAMPİYONLUK hayaliyle başladığı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor'a da taraftarı önünde 1-0 yenilerek 4 maçta galibiyetsiz 2 puanla dibe demir atan Karşıyaka kabustan uyanamadı. İzmir'in 114 yıllık en eski spor kulübünde taraftarlar isyan ederken, istifaya çağrılan teknik direktör Burhanettin Basatemür maç bitimi görevi bıraktı. Toplam 15 yeni transferle girdiği sezonda grupta oynadığı 4 maçta biri uzatmanın son dakikasında yalnız 2 beraberlik alabilen yeşil-kırmızılılar zirve hedeflerken kendisini düşme potası kıyısında buldu. Ligde her geçen hafta şampiyonluk yarışının daha fazla gerisine düşen Kaf-Kaf'ta taraftarlar yıllar sonra ilk kez futbolcuları ve teknik heyeti protesto etti.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Gaziemir maçının son dakikalarında rakip öne geçtikten sonra futbolcuları yuhalayan tribünlerin istifa çağrısıyla görevinden ayrıldı. Karşıyaka geçen sezon başından beri takımı çalıştıran Basatemür yönetiminde play-off oynamasına rağmen ilk turda elenmişti. Kaf-Kaf'ta Gaziemir Spor maçında kendi yedek kulübeleri önünde galibiyet golüne sevinen rakip futbolcuların üzerine yürüyüp kırmızı kart gören sportif direktör Volkan Özcan'ın da ceza alması bekleniyor. Yönetim futbol takımının kötü gidişi ve Basatemür'ün istifasını masaya yatıracak.

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Türkiye'de profesyonel lig kategorilerinin dördüncü ve en alt seviyesi olan 3'üncü Lig'de 9'uncu sezonunu geçiren Karşıyaka en kötü başlangıcını yaptı. Ligde bu sezon 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alıp hanesine 2 puan yazdırabilen İzmir temsilcisi daha önce 2021-2022 sezonunda ilk 4 maçı 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 puanla geçmişti. Oynadığı 4 maçta yalnız 3 gol atabilen Karşıyaka bu karşılaşmalarda sadece 1-1 sona eren Altay derbisinde öne geçebildi. Kaf-Kaf o maçta da üstünlüğünü sadece 13 dakika koruyup kalesinde beraberlik golünü gördü.

RAKİPTE AMATÖRDEN 5 FUTBOLCU

Karşıyaka'nın dün evinde yenildiği Gaziemir Spor maça Süper Amatör Lig'den beri kadrosunda yer alan 5 futbolcuya ilk 11'de görev vererek çıktı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Gaziemir, Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralarak 3'üncü Lig'de oynamaya başlamıştı. Tesisi olmayan yeşil-beyazlı kulüpte futbolcular otelde konaklıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı