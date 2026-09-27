Haberler

Karşıyaka, Gaziemir Spor'a 1-0 yenilince teknik direktör Basatemür istifa etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Gaziemir Spor'a 1-0 yenilince teknik direktör Basatemür istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gaziemir Spor'a 1-0 yenilen Karşıyaka, 4 maçta 2 puanla düşme potasının kıyısında kaldı. Tribünlerin istifa çağrısının ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür görevini bıraktı; yönetim kötü gidişi ve istifayı masaya yatıracak.

ŞAMPİYONLUK hayaliyle başladığı 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemir Spor'a da taraftarı önünde 1-0 yenilerek 4 maçta galibiyetsiz 2 puanla dibe demir atan Karşıyaka kabustan uyanamadı. İzmir'in 114 yıllık en eski spor kulübünde taraftarlar isyan ederken, istifaya çağrılan teknik direktör Burhanettin Basatemür maç bitimi görevi bıraktı. Toplam 15 yeni transferle girdiği sezonda grupta oynadığı 4 maçta biri uzatmanın son dakikasında yalnız 2 beraberlik alabilen yeşil-kırmızılılar zirve hedeflerken kendisini düşme potası kıyısında buldu. Ligde her geçen hafta şampiyonluk yarışının daha fazla gerisine düşen Kaf-Kaf'ta taraftarlar yıllar sonra ilk kez futbolcuları ve teknik heyeti protesto etti.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki Gaziemir maçının son dakikalarında rakip öne geçtikten sonra futbolcuları yuhalayan tribünlerin istifa çağrısıyla görevinden ayrıldı. Karşıyaka geçen sezon başından beri takımı çalıştıran Basatemür yönetiminde play-off oynamasına rağmen ilk turda elenmişti. Kaf-Kaf'ta Gaziemir Spor maçında kendi yedek kulübeleri önünde galibiyet golüne sevinen rakip futbolcuların üzerine yürüyüp kırmızı kart gören sportif direktör Volkan Özcan'ın da ceza alması bekleniyor. Yönetim futbol takımının kötü gidişi ve Basatemür'ün istifasını masaya yatıracak.

EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Türkiye'de profesyonel lig kategorilerinin dördüncü ve en alt seviyesi olan 3'üncü Lig'de 9'uncu sezonunu geçiren Karşıyaka en kötü başlangıcını yaptı. Ligde bu sezon 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alıp hanesine 2 puan yazdırabilen İzmir temsilcisi daha önce 2021-2022 sezonunda ilk 4 maçı 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 puanla geçmişti. Oynadığı 4 maçta yalnız 3 gol atabilen Karşıyaka bu karşılaşmalarda sadece 1-1 sona eren Altay derbisinde öne geçebildi. Kaf-Kaf o maçta da üstünlüğünü sadece 13 dakika koruyup kalesinde beraberlik golünü gördü.

RAKİPTE AMATÖRDEN 5 FUTBOLCU

Karşıyaka'nın dün evinde yenildiği Gaziemir Spor maça Süper Amatör Lig'den beri kadrosunda yer alan 5 futbolcuya ilk 11'de görev vererek çıktı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Gaziemir, Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralarak 3'üncü Lig'de oynamaya başlamıştı. Tesisi olmayan yeşil-beyazlı kulüpte futbolcular otelde konaklıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

İki dosya yakınca kurallara böyle isyan etti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu! Şaşırtan sıralama

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Yaşasaydı 16 yaşında olacaktı
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Geçen hafta zirvedeydi! Kızılcık Şerbeti’nin reytingleri sert düştü

Geçen hafta zirvedeydi! Reytingleri sert düştü
Estetik için servet harcamıştı! Ebru Gündeş’in son hali gündem oldu

Estetik için servet harcamıştı! Son hali epey konuşulacak gibi
Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Ünlü oyuncudan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle kabul ediyor