Karşıyaka, galibiyet hasretiyle yarın Gaziemir Spor'u Alsancak'ta konuk edecek

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3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftada galibiyet alamayan Karşıyaka yarın Gaziemir Spor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları numaralı tribün 400 TL, maraton 200 TL ve misafir takım tribünü 200 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda Veysel Karani ve Emircan'ın sakatlığı, Erol'un cezası sürerken sezon başından beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fatih Taşdelen'in de riske edilmeyeceği öğrenildi.

Şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde ilk hafta Etimesgutspor'a deplasmanda 1-0 yenilip, derbide Altay'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka geçen hafta Bursa Yıldırımspor'la 2-2 berabere kalarak galibiyetle tanışamadı. Bu maçı mutlaka kazanmayı isteyen yeşil-kırmızılı ekip 2 puanla zirvenin 7 puan gerisine düştü. Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını alarak lige katılan Gaziemir Spor ise Ayvalıkgücü'ne 3-0, Söke 1970 SK'ya 2-0 yenildikten sonra Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i 4-0, ligde de Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 mağlup ederek çıkışa geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı