Karşıyaka Futbol Şubesi Transfer Ödemeleri Konusunda İsyanda

Karşıyaka Futbol Şubesi'nde göre yapan Ayhan Gültekin ile Osman Dal, yazılı bir açıklama yaparak ne görevi bırakan ne de yönetime talip olan kişilerin transferler için ödeme yapmadığını dile getirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Karşıyaka'da futbol şubesi isyan etti. Bu sezon önemli transferlere imza atan Osman Dal ve Ayhan Gültekin, transfer ve kamp döneminde genel kurul kararı alan Turgay Büyükkarcı yönetiminin, ve başkanlığa talip olan İlker Ergüllü'nün ödemeler konusunda sessiz kaldıklarını duyurdu. Karşıyaka Futbol Şubesi'nde göre yapan Ayhan Gültekin ile Osman Dal'ın ise açıklamaları şöyle:

"Sizleri son zamanlardaki gelişmeler hakkında bilgilendirmek zorunda kaldık. Bildiğiniz gibi 17.07.2023 Mali Kongre'de genel kurulu kararı alındı. Genel kurul, 13.08.2023 tarihinde yapılacak. Bu arada transfer devam ediyor. Futbolculara ödeme yapılması ve takımın kampa gitmesi gerekiyor. Eski yönetim genel kurul kararı aldık diye ödeme yapmıyor. Yeni başkan adayı Sayın İlker Ergüllü ve yönetimi ise, "Biz daha seçilmedik o yüzden 14 Ağustos tarihinden önce ödeme yapamayız" diyorlar. Bununla birlikte 'Eski Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu istifa etsin, yetkiyi divan devralsın o zaman maddi yönden destek çıkalım' diye belirtiyorlardı. Bizler de iki arada bir derede kaldık. Bu duruma rağmen teknik ekibimize ve futbolcularımıza bizlerin sonuna kadar yanlarında olduğumuzu söyledik. Bizler de bırakırsak kaos oluşacak. Bu büyük camiada Ayhan Gültekin ve Osman Dal olarak yalnız bırakıldık." - İZMİR