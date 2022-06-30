Karşıyaka filede pasör aldı Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka, dış transferde Merinos'tan pasör Gülcan Akyıldız ile anlaştı. Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka, dış transferde Merinos'tan pasör Gülcan Akyıldız ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüpen yapılan açıklamada, "Geçen sezon Merinos takımında forma giyen 1994 doğumlu pasör Gülcan Akyıldız Karşıyaka'mızda. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Gülcan sırasıyla Salihli Bld, Ordu Türk Telekom, Bartın Polisgücü, Balıkesir BŞB, Seramiksan, Kepez Bld, Rota Koleji, Büyükçekmece, Samsun Anakent, Çukurova Bld kulüplerinde de oynadı. Demirören Haber Ajansı / Spor Gülcan Akyıldız Karşıyaka voleybol Sigorta Spor Haberler

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