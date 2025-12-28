Haberler

Karşıyaka'dan Ferdi Burgaz'a anlamlı veda

Karşıyaka, Muşspor'a transfer olan genç sol bek Ferdi Burgaz için Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde bir veda töreni düzenledi. 81 profesyonel maçta forma giymiş olan Burgaz'a 81 numaralı forma ve plaket verildi.

Karşıyaka, Muşspor'a transfer olan Ferdi Burgaz'a Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'nde veda töreni düzenledi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da kış transfer döneminde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Yeşil-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve uzun yıllar formayı başarıyla terleten 22 yaşındaki sol bek Ferdi Burgaz, geçtiğimiz günlerde 4 milyon TL bonservis bedeliyle 2. Lig ekibi Muşspor'a transfer oldu.

Bu transferin ardından İzmir temsilcisi, genç oyuncu için bir veda töreni düzenledi. Karşıyaka formasıyla 81 profesyonel maça çıkan Ferdi Burgaz'a, 81 numaralı forma ile kulüp adına hazırlanan plaket takdim edildi. Yeşil-kırmızılı kulüp, tören sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşıyaka'ya verdiğin emek, sahaya koyduğun mücadele ve bu camiaya duyduğun aidiyet için teşekkürler Ferdi Burgaz. Yolun açık olsun, başarıların daim olsun" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
