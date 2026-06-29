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Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un bonservis bedelinin ikinci taksitini alacak

Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un bonservis bedelinin ikinci taksitini alacak
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3. Lig ekibi Karşıyaka, geçen sezon Fenerbahçe'ye sattığı 19 yaşındaki milli futbolcu adayı Adem Yeşilyurt için 250 bin Euro'luk ikinci bonservis taksitini bu hafta tahsil edecek.

3'üncü Lig'de yer alan İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka, geçen sezon içinde Süper Lig devi Fenerbahçe'ye sattığı 19 yaşındaki genç milli yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un bonservis bedelinin ikinci taksitini bu hafta alacak. İki kulüpte de haziran ayı içinde seçimli kongre yapıldığı için yönetimlerin imza yetkisi almayı beklemesi nedeniyle, karşılıklı anlaşmayla ay sonuna ertelenen bonservis ödemesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Adem'in 500 bin Euro tutarındaki bonservisinin 250 bin Euro'luk tutarını daha önce tahsil eden Karşıyaka, kalan 250 bin Euro bonservisten 100 bin Euro'yu eski yöneticilerden alınan borca, 50 bin Euro'yu ise oyuncunun yetiştirici kulüplerinden Pınargücü'ne ödeyecek.

Yeni kulübünün sezon öncesi kampına katılan Adem Yeşilyurt, transferi henüz resmi olarak açıklanmasa da bir haftadır Düzce Topuk Yaylası kampında sarı-lacivertlilerle antrenmana çıkıyor. Antrenmanlarda maskeyle sahaya çıkan genç futbolcunun sezon öncesi burun ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Karşıyaka, Adem'i Fenerbahçe'ye 500 bin Euro bonservisin yanında sonraki transferinden yüzde 25 pay, Topuk Yaylası'nda 2 kamp ve kiralık olarak 3 genç futbolcu karşılığında satmıştı. Sezon öncesi kampını Topuk Yaylası'nda yapacak Karşıyaka, sarı-lacivertlilerden kiralanacak 3 genç için de uzun süredir takipte. Performansıyla U19 Milli Takımı'na da seçilen Adem, geçen sezon Trabzonspor, Maribor gibi birçok kulübü peşine takmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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