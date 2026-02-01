Haberler

Karşıyaka parkede direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 91-55 mağlup oldu. Düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi, sezonun son haftalarına girdiği bu kritik dönemde taraftarlarının desteğiyle mücadele ediyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulma savaşı veren ligin en köklü ekiplerinden Karşıyaka evinde lig ve EuroLeague'de lider olan güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya direnemedi. Maçta ilk periyot dışında sahada varlık gösteremeyen Kaf-Kaf parkeden 36 sayı farkla, 91-55 mağlup ayrıldı. Karşıyaka yenilmesine rağmen salonu tıklım tıklım doldurup ay-yıldızlı bayraklarımızla donatan yeşil-kırmızılı taraftarlar tribünde takımlarına büyük destek ve moral verdi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Karşıyaka sezonun son 12 haftasına 18 maçta 4 galibiyetle düşme potasında girdi. Mali sıkıntılarını aşıp takıma maaş ödemelerini yapmaya çalışan İzmir temsilcisi ligde haftaya Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.

