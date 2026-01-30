Haberler

Karşıyaka'da potada Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Karşıyaka'da potada Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Güncelleme:
Düşme hattındaki Karşıyaka, evinde lig lideri Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz maçta Merkezefendi'ye yenilen Karşıyaka, taraftarının desteğiyle 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirmek istiyor. Ayrıca, Kulüp Başkanı Aygün Cicibaş'a açıklamaları nedeniyle para cezası verildi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'e 83-81 mağlup olan düşme hattındaki Karşıyaka yarın evinde lider Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 18'inci hafta mücadelesini Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner hakem üçlüsü yönetecek. Karşıyakalı taraftarlar müsabaka öncesi biletleri tüketti. Ligde 17 maçta 4 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 15 galibiyeti bulunan rakibini zorlu randevuda dize getirmeyi hedefliyor. Evindeki son 2 maçı kazanan yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarıda deplasmanda 87-73 yenildiği Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirmek istiyor.

BAŞKAN CİCİBAŞ'A PARA CEZASI

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş, Merkezefendi Belediyesi Basket maçı sonrası kulüp sanal medya hesabından yayınlanan açıklamaları nedeniyle para cezası aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 30/2. ve 30/4. maddeleri gereğince 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi ikrar ve pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza ¼ oranında indirilerek 105 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
