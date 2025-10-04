Karşıyaka, Eskişehir Anadolu ile Golsüz Berabere Kaldı

Haberler

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, 5. hafta maçında Eskişehir Anadolu ile 0-0 berabere kaldı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maçı, 5 binin üzerinde taraftar destekledi. Maç sırasında bir taraftarın düşmesi sonucu sağlık ekipleri müdahale etti.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hatem Yarar, Anıl Küçükkaraca, Mert Öztürk

KARŞIYAKA: Tunay – Harun, Alpay, Ensar, Ferdi, Erhan (Dk. 90 Adem), Berat (Dk. 90 Hıdır), Tolga (Dk. 74 Samet), Erol, Mücahit (Dk. 46 Doğanay), Yasin (Dk. 74 Selahattin)

ESKİŞEHİR ANADOLU: Cihan – Rıdvan, Ramazan, Mert Torlak (Dk. 69 Anıl), Berat (Dk. 57 Berkay), Enes, Bilal, Miraç Yağız, Bedirhan (Dk. 87 Furkan), Abdullah, Burak (Dk. 87 Muzaffer)

SARI KARTLAR: Enes ( Eskişehir Anadolu), Mücahit, Alpay, Berat, Adem ( Karşıyaka )

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona üst süte 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, 5'inci hafta mücadelesinde Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kaldı: 0-0. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta skoru değiştiremeyen yeşil-kırmızı ekip, 5 maç sonunda 13 puana ulaştı. Alsancak Stadı'nın zemini bakımda olduğu için iç sahada yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez emektar Atatürk Stadı'nda sahaya çıkan Kaf-Kaf'a 5 binin üzerinde taraftarı büyük destek verdi. Maçın ilk yarısında kapalı tribünde korkuluklardan aşağıya beton zemine düşen Hüsnü Gök isimli bir Karşıyaka taraftarına sağlık ekipleri uzun süre müdahale etti.

